NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittag Verlust reich

Um 12:22 Uhr rutschte die NVIDIA-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 178,12 EUR ab. Die NVIDIA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 177,26 EUR ab. Bei 178,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 11.395 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 29.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 262,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NVIDIA-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 112,32 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 58,58 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 205,00 USD für die NVIDIA-Aktie.

NVIDIA veröffentlichte am 16.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,58 USD. Im letzten Jahr hatte NVIDIA einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,50 Prozent auf 5.931,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7.103,00 USD gelegen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte NVIDIA am 22.02.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 15.02.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,27 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

