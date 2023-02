NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittag in Grün

Buffett-Strategie kopiert

Der Begriff "Burggraben-Aktie" wurde vor allem von Starinvestor Warren Buffett geprägt. Er ist seit Jahren mit dem Investment in Aktien erfolgreich, die sich durch einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil auszeichnen, ihren jeweiligen Burggraben. Das Analyseunternehmen Morningstar hat mehrere Indizes mit Burggraben-Aktien zusammengestellt, deren Performance sich ebenfalls sehen lassen kann. Anleger können diese via ETF in ihr Depot holen - und sich so ein bisschen wie Buffett fühlen.