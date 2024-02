NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Vormittag mit angezogener Handbremse

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von NVIDIA hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die NVIDIA-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte zuletzt bei 730,10 EUR.

Mit einem Wert von 730,10 EUR bewegte sich die NVIDIA-Aktie um 09:21 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NVIDIA-Aktie bisher bei 732,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte NVIDIA-Aktie bei 727,60 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 728,50 EUR. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.551 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 759,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.02.2024 erreicht. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 3,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 13.03.2023 auf bis zu 208,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 71,46 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für NVIDIA-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,160 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,179 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 680,00 USD angegeben.

Am 21.02.2024 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.01.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,16 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,88 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 22.103,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.051,00 USD umgesetzt worden waren.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 22.05.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,87 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

