NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von NVIDIA gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 128,86 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die NVIDIA-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 128,86 USD ab. Die NVIDIA-Aktie gab in der Spitze bis auf 128,48 USD nach. Bei 135,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 18.059.532 NVIDIA-Aktien.

Am 08.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,13 USD an. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 15,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 75,61 USD fiel das Papier am 20.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 41,32 Prozent sinken.

Für NVIDIA-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,020 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,057 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 417,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 20.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 58,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 35,08 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22,10 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 21.05.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,46 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

