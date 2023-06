NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Dienstagmittag in Grün

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von NVIDIA. Zuletzt sprang die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 410,31 USD zu.

Um 12:03 Uhr ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 410,31 USD. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57.507 Stück gehandelt.

Am 21.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 439,90 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 108,13 USD erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 73,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 444,17 USD angegeben.

Am 24.05.2023 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,09 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 7.192,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.288,00 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 16.11.2023 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 15.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,49 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

