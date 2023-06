Aktienentwicklung

NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA steigt am Dienstagvormittag

27.06.23 09:23 Uhr

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die NVIDIA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 373,20 EUR.

Die Aktie notierte um 09:19 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 373,20 EUR zu. In der Spitze legte die NVIDIA-Aktie bis auf 373,85 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 371,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.734 NVIDIA-Aktien umgesetzt. Bei 402,95 EUR erreichte der Titel am 20.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 7,38 Prozent niedriger. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 112,10 EUR. Mit einem Kursverlust von 69,96 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Experten gaben als mittleres Kursziel 444,17 USD an. NVIDIA gewährte am 24.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,09 USD, nach 1,36 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,22 Prozent zurück. Hier wurden 7.192,00 USD gegenüber 8.288,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert. Am 16.11.2023 dürfte die Q3 2024-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 15.08.2024 werfen. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,49 USD je NVIDIA-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie Analyst: Mit diesen vier Halbleiteraktien profitieren Anleger vom KI-Hype Massiver Ausbau der Short-Wetten auf Tesla, Apple & Co: Leerverkäufer wetten eine Billion US-Dollar gegen US-Aktien KI-Boom: Wedbush Securities sieht einen Moment wie in 1995 vor dem Durchbruch des Internets

