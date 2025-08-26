NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA fällt am Mittwochnachmittag

So entwickelt sich NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NVIDIA-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 179,77 USD abwärts.

Das Papier von NVIDIA befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,1 Prozent auf 179,77 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte NVIDIA-Aktie bei 179,11 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 182,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 7.998.020 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.08.2025 markierte das Papier bei 183,96 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 2,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,63 USD am 08.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,039 USD, nach 0,030 USD im Jahr 2025. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 185,83 USD an.

Am 28.05.2025 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 0,60 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 44,06 Mrd. USD gegenüber 26,04 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,42 USD je Aktie belaufen.

