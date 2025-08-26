NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Mittwochabend im Plus

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von NVIDIA. Zuletzt konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 182,09 USD.

Um 20:08 Uhr wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 182,09 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die NVIDIA-Aktie sogar auf 182,44 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 182,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 20.997.107 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Bei 183,96 USD erreichte der Titel am 14.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (86,63 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,030 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,039 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 185,83 USD für die NVIDIA-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 28.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat NVIDIA im vergangenen Quartal 44,06 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 69,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NVIDIA 26,04 Mrd. USD umsetzen können.

Die NVIDIA-Bilanz für Q3 2026 wird am 12.11.2025 erwartet.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,42 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

