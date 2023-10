NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Freitagmittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von NVIDIA. Zuletzt sprang die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 410,24 USD zu.

Um 12:03 Uhr sprang die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 410,24 USD zu. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 64.529 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 502,30 USD. Dieser Kurs wurde am 25.08.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 18,33 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 129,56 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 68,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 537,14 USD.

Am 23.08.2023 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 31.07.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,70 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 101,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.704,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.507,00 USD ausgewiesen.

Am 21.11.2023 dürfte die Q3 2024-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 14.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,73 USD je NVIDIA-Aktie.

