NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von NVIDIA. Zuletzt stieg die NVIDIA-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 407,88 USD.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,1 Prozent auf 407,88 USD. Der Kurs der NVIDIA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 412,06 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 411,30 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 8.236.441 NVIDIA-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 502,30 USD erreichte der Titel am 25.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 18,80 Prozent niedriger. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 129,56 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 68,24 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 537,14 USD.

NVIDIA ließ sich am 23.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,51 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 13.507,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.704,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 101,48 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 21.11.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 14.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2024 10,73 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

