NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA gewinnt am Vormittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von NVIDIA. Zuletzt wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 387,35 EUR nach oben.

Die NVIDIA-Aktie konnte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 387,35 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die NVIDIA-Aktie bei 389,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 389,35 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 4.197 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Bei 471,95 EUR markierte der Titel am 24.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 17,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 129,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 66,70 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 537,14 USD angegeben.

Am 23.08.2023 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 101,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.507,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.704,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 21.11.2023 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 14.11.2024 dürfte NVIDIA die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 10,73 USD im Jahr 2024 aus.

