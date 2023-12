NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA schiebt sich am Vormittag vor

NVIDIA im Fokus

Die Aktie von NVIDIA zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die NVIDIA-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 446,35 EUR.

Die NVIDIA-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 446,35 EUR. Bei 447,65 EUR markierte die NVIDIA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 447,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2.323 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 471,95 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 5,74 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 130,16 EUR am 28.12.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 70,84 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 565,00 USD.

NVIDIA ließ sich am 21.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,02 USD, nach 0,58 USD im Vorjahresvergleich. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.120,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 205,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.931,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 21.02.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2024 auf 12,26 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

