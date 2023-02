NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Dienstagmittag südwärts

Die Aktie verlor um 12:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 221,75 EUR. Der Kurs der NVIDIA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 219,35 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 221,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.338 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 29.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 262,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 15,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 112,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 97,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 205,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.01.2023 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 22.02.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,83 Prozent auf 6.051,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.643,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 24.05.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,42 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

