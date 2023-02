NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Nachmittag südwärts

Die NVIDIA-Aktie notierte um 04:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 221,25 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die NVIDIA-Aktie bis auf 219,35 EUR. Bei 221,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.701 Stück gehandelt.

Bei 262,35 EUR erreichte der Titel am 29.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 15,67 Prozent Luft nach oben. Am 13.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 112,32 EUR ab. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 96,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 205,00 USD für die NVIDIA-Aktie.

Am 22.02.2023 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.01.2023 endete, vor. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,32 USD je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,83 Prozent auf 6.051,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.643,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.05.2023 erfolgen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 7,42 USD in den Büchern stehen haben wird.

