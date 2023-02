NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Das Papier von NVIDIA befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 221,20 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bisher bei 221,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 221,85 EUR. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 363 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 262,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.03.2022 erreicht. 15,69 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 112,32 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 96,94 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 205,00 USD an.

Am 22.02.2023 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.01.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,32 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 6.051,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 20,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.643,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 24.05.2023 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 7,42 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com