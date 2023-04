NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Freitagmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 250,80 EUR

1,81% Charts

News

Analysen

Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr um 0,6 Prozent auf 270,75 USD ab. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.935 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 19.04.2023 auf bis zu 281,08 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 3,68 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 108,13 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 150,39 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 296,67 USD.

NVIDIA ließ sich am 22.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.01.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,32 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,83 Prozent auf 6.051,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.643,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.05.2023 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 22.05.2024.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,55 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Intel will keine Chips mehr für Bitcoin-Miner herstellen

So schlagen Sie aus einem Bitcoin-Crash Gewinn

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie: Darum sieht Piper Sandler-Analyst Harsh Kumar NVIDIA als KI-Gewinner

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com