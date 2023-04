NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 250,80 EUR

1,81% Charts

News

Analysen

Die NVIDIA-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 273,08 USD. Kurzfristig markierte die NVIDIA-Aktie bei 273,53 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 272,26 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 5.274.582 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.04.2023 markierte das Papier bei 281,08 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 2,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 108,13 USD ab. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 152,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 296,67 USD.

Am 22.02.2023 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,32 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.051,00 USD – eine Minderung von 20,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7.643,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte NVIDIA am 24.05.2023 präsentieren. NVIDIA dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 22.05.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,55 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Intel will keine Chips mehr für Bitcoin-Miner herstellen

So schlagen Sie aus einem Bitcoin-Crash Gewinn

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie: Darum sieht Piper Sandler-Analyst Harsh Kumar NVIDIA als KI-Gewinner

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com