NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Mittag tiefer

NVIDIA im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 4,1 Prozent auf 401,70 USD ab.

Die NVIDIA-Aktie musste um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 4,1 Prozent auf 401,70 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 615.785 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 21.06.2023 auf bis zu 439,90 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 9,51 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 108,13 USD. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 271,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 444,17 USD aus.

NVIDIA ließ sich am 24.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,09 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 7.192,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 13,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.288,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte NVIDIA am 16.11.2023 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte NVIDIA möglicherweise am 15.08.2024 präsentieren.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,49 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

