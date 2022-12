NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA verliert am Vormittag

Um 09:22 Uhr rutschte die NVIDIA-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 132,62 EUR ab. Die NVIDIA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 131,80 EUR ab. Bei 132,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 864 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 28.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 278,00 EUR. Gewinne von 52,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2022 auf bis zu 112,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 18,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 205,00 USD für die NVIDIA-Aktie aus.

NVIDIA veröffentlichte am 16.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.931,00 USD – eine Minderung von 16,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7.103,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 15.02.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,27 USD je NVIDIA-Aktie.

