NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA gewinnt am Donnerstagvormittag

NVIDIA im Fokus

Die Aktie von NVIDIA zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 446,65 EUR nach oben.

Das Papier von NVIDIA legte um 09:22 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 446,65 EUR. Die NVIDIA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 446,95 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 446,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 1.187 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 471,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.08.2023 erreicht. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 5,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 130,16 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 70,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 565,00 USD je NVIDIA-Aktie an.

Am 21.11.2023 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 18.120,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.931,00 USD umgesetzt worden waren.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 21.02.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2024 auf 12,26 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie: So könnte es 2024 für die NVIDIA-Aktie weitergehen

NASDAQ Composite Index-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor 5 Jahren abgeworfen

NVIDIAs KI-Experten mit Prognosen für 2024: So wird sich das Trendthema in verschiedenen Bereichen weiterentwickeln