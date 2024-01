NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA legt am Nachmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die NVIDIA-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 614,91 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 614,91 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die NVIDIA-Aktie bei 617,16 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 612,09 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 7.090.261 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 628,48 USD ein 52-Wochen-Hoch. 2,21 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 189,50 USD erreichte der Anteilsschein am 01.02.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 69,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 565,00 USD.

NVIDIA ließ sich am 21.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.120,00 USD – ein Plus von 205,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 5.931,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte NVIDIA am 21.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte NVIDIA die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 28,91 USD je Aktie aus.

