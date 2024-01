NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von NVIDIA zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 568,20 EUR.

Um 09:21 Uhr wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 568,20 EUR nach oben. Die NVIDIA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 569,50 EUR aus. Bei 565,50 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.571 NVIDIA-Aktien.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 578,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,76 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 173,34 EUR. Dieser Wert wurde am 31.01.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 69,49 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 565,00 USD.

NVIDIA veröffentlichte am 21.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 4,02 USD. Im letzten Jahr hatte NVIDIA einen Gewinn von 0,58 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 205,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18.120,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 5.931,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 21.02.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 13.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 12,31 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Hot Stocks heute: NVIDIA Short - secunet Security - 2G Energy

Intel-Aktie rauscht an der NASDAQ zweistellig ab: Intel wird für Erlöse vorsichtiger

Erwartungen an KI-Chips sind zu hoch: Analyst stuft Aktie von KI-Gewinner AMD zurück