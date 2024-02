NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA wird am Vormittag ausgebremst

NVIDIA im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 713,30 EUR abwärts.

Das Papier von NVIDIA befand sich um 09:21 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,5 Prozent auf 713,30 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte NVIDIA-Aktie bei 711,60 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 712,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.108 NVIDIA-Aktien.

Am 23.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 759,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 6,52 Prozent Luft nach oben. Am 13.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 208,35 EUR. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 70,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,160 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,178 USD je NVIDIA-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 680,00 USD je NVIDIA-Aktie aus.

NVIDIA ließ sich am 21.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.01.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 5,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,88 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.103,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 265,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.051,00 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 22.05.2024 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 24,88 USD je Aktie aus.

