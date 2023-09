NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Vormittag auf grünem Terrain

Kurs der NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 410,30 EUR.

Die NVIDIA-Aktie konnte um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 410,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die NVIDIA-Aktie bei 410,30 EUR. Bei 409,80 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 4.490 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 471,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 112,10 EUR am 14.10.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 72,68 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 537,14 USD.

NVIDIA veröffentlichte am 23.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 13.507,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.704,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 21.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von NVIDIA rechnen Experten am 14.11.2024.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 10,62 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier NVIDIA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NVIDIA verdient

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie: Der Chip-Outperformer - die Konzerngeschichte von NVIDIA

Beijing Fourth Paradigm-Aktie vor Börsendebüt: Chinesisches KI-Startup Beijing Fourth Paradigm will von Börsenhype profitieren