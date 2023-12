NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA zeigt sich am Nachmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 16:08 Uhr ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 497,81 USD. Zwischenzeitlich stieg die NVIDIA-Aktie sogar auf 499,97 USD. Bei 498,30 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wechselten 5.657.362 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 21.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 505,48 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,54 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.01.2023 bei 140,34 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 71,81 Prozent sinken.

Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 565,00 USD.

Die Zahlen des am 31.10.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 21.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,58 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 205,51 Prozent auf 18.120,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.931,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 21.02.2024 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte NVIDIA die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 12,26 USD in den Büchern stehen haben wird.

