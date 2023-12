NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Vormittag nahe Vortagesniveau

NVIDIA im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von NVIDIA. Im Tradegate-Handel kam die NVIDIA-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 447,75 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:21 Uhr die NVIDIA-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 447,75 EUR. Kurzfristig markierte die NVIDIA-Aktie bei 449,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die NVIDIA-Aktie bis auf 447,55 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 449,75 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.949 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Bei 471,95 EUR erreichte der Titel am 24.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 5,40 Prozent zulegen. Bei 131,78 EUR fiel das Papier am 29.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 70,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 565,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.10.2023 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 21.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.120,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 205,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.931,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die NVIDIA-Bilanz für Q4 2024 wird am 21.02.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 13.02.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,26 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

