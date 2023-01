NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittag mit roter Tendenz

Die NVIDIA-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 1,8 Prozent auf 181,94 EUR ab. Die NVIDIA-Aktie gab in der Spitze bis auf 181,94 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 186,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.224 NVIDIA-Aktien.

Am 29.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 262,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 30,65 Prozent Luft nach oben. Bei 112,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 61,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 205,00 USD.

Am 16.11.2022 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 1,17 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.931,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 7.103,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2023 erfolgen. Am 15.02.2024 wird NVIDIA schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 3,27 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com