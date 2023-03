NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Donnerstagvormittag höher

Um 09:17 Uhr wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 249,45 EUR nach oben. In der Spitze gewann die NVIDIA-Aktie bis auf 249,45 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 248,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.398 NVIDIA-Aktien.

Bei 259,00 EUR markierte der Titel am 31.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 3,69 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 122,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 296,67 USD aus.

Die Zahlen des am 31.01.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 22.02.2023. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat NVIDIA im vergangenen Quartal 6.051,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NVIDIA 7.643,00 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte NVIDIA am 24.05.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 22.05.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2026 7,82 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

