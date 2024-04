NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Dienstagnachmittag gefragt

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von NVIDIA. Im NASDAQ-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 880,73 USD. In der Spitze legte die NVIDIA-Aktie bis auf 881,69 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 871,62 USD. Zuletzt wechselten 1.080.429 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2024 markierte das Papier bei 973,85 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 272,40 USD erreichte der Anteilsschein am 05.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 69,07 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,170 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NVIDIA 0,160 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 805,83 USD angegeben.

Am 21.02.2024 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.01.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 22,10 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 6,05 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte NVIDIA am 22.05.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 21.05.2025.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 25,29 USD in den Büchern stehen haben wird.

