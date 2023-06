NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken NVIDIA am Freitagmittag ins Plus

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von NVIDIA. Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 411,19 USD.

Um 12:02 Uhr wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 411,19 USD nach oben. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 55.202 NVIDIA-Aktien.

Am 21.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 439,90 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 6,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 108,13 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,70 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 444,17 USD je NVIDIA-Aktie an.

NVIDIA veröffentlichte am 24.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,22 Prozent auf 7.192,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 8.288,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 16.11.2023 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 15.08.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,58 USD fest.

