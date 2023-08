NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittwochmittag schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von NVIDIA. Das Papier von NVIDIA gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 484,40 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Der NVIDIA-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 12:03 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 484,40 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 79.592 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Bei 502,30 USD markierte der Titel am 25.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 3,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 108,13 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 347,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 534,29 USD für die NVIDIA-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2023 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 23.08.2023 vor. Das EPS lag bei 2,70 USD. Im letzten Jahr hatte NVIDIA einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 13.507,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.704,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 101,48 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.11.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 14.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2024 10,66 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie, Microsoft-Aktie & Co.: Anlageexperte warnt vor "KI-Blase" - langfristige Zukunftschancen

NVIDIA-Aktie an der NASDAQ nach Rekordhoch stabil: NVIDIA mit Gewinnsprung - Erwartungen übertroffen

Börse Frankfurt: DAX schließt tiefer - US-Notenbanker-Treffen im Fokus