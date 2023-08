NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Notierung im Fokus

Die Aktie von NVIDIA zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 492,28 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 16:08 Uhr stieg die NVIDIA-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 492,28 USD. Im Tageshoch stieg die NVIDIA-Aktie bis auf 495,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 490,44 USD. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.269.351 Stück gehandelt.

Am 25.08.2023 markierte das Papier bei 502,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 108,13 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 78,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 534,29 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 23.08.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,70 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,51 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 13.507,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 101,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.704,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 21.11.2023 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 14.11.2024.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,66 USD je Aktie.

