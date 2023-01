NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Vormittag mit Abschlägen

Der NVIDIA-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 3,2 Prozent auf 175,08 EUR. Die Abwärtsbewegung der NVIDIA-Aktie ging bis auf 175,08 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 175,10 EUR. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 679 Aktien.

Am 29.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 262,35 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,26 Prozent. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 112,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 55,88 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 205,00 USD an.

Am 16.11.2022 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 USD, nach 1,17 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.931,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 7.103,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte NVIDIA am 22.02.2023 präsentieren. Am 15.02.2024 wird NVIDIA schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,27 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Techaktien AMD, QUALCOMM, NVIDIA & Co.: Barclays erwartet bessere Zeiten für die Halbleiterhersteller

Schwacher Intel-Ausblick: Applied Materials-Aktie gibt nach, AMD-Aktie profitiert

Hot Stocks heute: Zwei wichtige Marken im DAX - NVIDIA und ChatGPT

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com