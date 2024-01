NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag mit Kurseinbußen

So bewegt sich NVIDIA

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NVIDIA. Zuletzt fiel die NVIDIA-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 617,91 USD ab.

Der NVIDIA-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 617,91 USD. In der Spitze büßte die NVIDIA-Aktie bis auf 613,00 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 613,48 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 8.990.033 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 634,93 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 189,50 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 69,33 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 565,00 USD aus.

NVIDIA veröffentlichte am 21.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 4,02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,58 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.120,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 205,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.931,00 USD in den Büchern standen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 21.02.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 13.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 21,09 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

