NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA verteuert sich am Montagnachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Zuletzt stieg die NVIDIA-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 468,24 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 0,2 Prozent auf 468,24 USD. Die NVIDIA-Aktie zog in der Spitze bis auf 471,30 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 467,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 5.905.395 Stück.

Am 15.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 480,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 108,13 USD. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 333,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 444,17 USD.

Am 24.05.2023 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,09 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 1,36 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.192,00 USD – das entspricht einem Minus von 13,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.288,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte NVIDIA am 16.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 15.08.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,95 USD je NVIDIA-Aktie.

