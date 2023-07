NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Vormittag nahezu unbewegt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von NVIDIA hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die NVIDIA-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt bei 423,55 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die NVIDIA-Aktie kam im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 423,55 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bei 424,75 EUR. Das bisherige Tagestief markierte NVIDIA-Aktie bei 423,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 424,00 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 6.015 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 27.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 430,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 1,74 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 112,10 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 277,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 444,17 USD.

Die Bilanz zum am 30.04.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 24.05.2023. Das EPS wurde auf 1,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 1,36 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7.192,00 USD – eine Minderung von 13,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8.288,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.11.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 15.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,95 USD je NVIDIA-Aktie.

