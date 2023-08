NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von NVIDIA. Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 453,95 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 0,7 Prozent auf 453,95 EUR. Bei 454,20 EUR markierte die NVIDIA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 453,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 6.751 Aktien.

Am 24.08.2023 markierte das Papier bei 471,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 112,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 75,31 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 534,29 USD für die NVIDIA-Aktie aus.

NVIDIA ließ sich am 23.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,70 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,51 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat NVIDIA 13.507,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 101,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.704,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 21.11.2023 terminiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,66 USD je Aktie.

