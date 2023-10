NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Mittag schwächer

Blick auf NVIDIA-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 410,00 USD abwärts.

Die NVIDIA-Aktie notierte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 410,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 89.320 Stück.

Am 25.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 502,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2022 bei 129,56 USD. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 68,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 537,14 USD.

NVIDIA veröffentlichte am 23.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,70 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,51 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 13.507,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.704,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 21.11.2023 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 14.11.2024 wird NVIDIA schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,73 USD je Aktie belaufen.

