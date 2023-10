NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

So bewegt sich NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NVIDIA-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 402,62 USD.

Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 402,62 USD. Der Kurs der NVIDIA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 392,30 USD nach. Mit einem Wert von 404,37 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 23.443.925 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (502,30 USD) erklomm das Papier am 25.08.2023. Gewinne von 24,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 129,56 USD ab. Abschläge von 67,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 537,14 USD.

NVIDIA gewährte am 23.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,70 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,51 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 13.507,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.704,00 USD umgesetzt.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 21.11.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 14.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von NVIDIA.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 10,73 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

So stark beeinflusst die NVIDIA-Aktie die Performance von ETFs mit Fokus auf Tech, Halbleiter oder KI

Intel-Aktie zieht an der NASDAQ an: Intel überrascht mit Ergebnis und Ausblick positiv

Auf diese Aktien setzt Aktienbulle und Milliardeninvestor Ken Fisher