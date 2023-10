NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Vormittag billiger

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,2 Prozent auf 406,77 USD ab.

Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 09:21 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 406,77 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 16.529 Stück.

Am 25.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 502,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 23,49 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 129,56 USD. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 68,15 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 537,14 USD je NVIDIA-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 23.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,70 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 13.507,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.704,00 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 21.11.2023 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 14.11.2024.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,73 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

