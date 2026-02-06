DAX25.264 +0,6%Est506.074 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1800 +0,1%Nas26.973 +0,2%Bitcoin61.764 -2,2%Euro1,1642 -0,1%Öl93,01 +1,1%Gold4.501 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 ServiceNow A1JX4P Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street dürfte Rekordjagd fortsetzen -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- Virgin Galactic, Nebius, Micron, Sandisk, Berkshire, ServiceNow, Siemens Energy im Fokus
Top News
HENSOLDT-Aktie dennoch tiefer: Ausblick für 2026 erhöht - auch Rheinmetall, RENK und TKMS im Blick HENSOLDT-Aktie dennoch tiefer: Ausblick für 2026 erhöht - auch Rheinmetall, RENK und TKMS im Blick
Mit dieser Ankündigung schickt NVIDIA die Aktien von Intel, AMD und QUALCOMM auf Talfahrt - Arm hebt ab Mit dieser Ankündigung schickt NVIDIA die Aktien von Intel, AMD und QUALCOMM auf Talfahrt - Arm hebt ab
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil