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Heute im FokusIran öffnet Straße von Hormus: Dow letztlich stark -- DAX macht Kurssprung ins Wochenende -- Ölpreise fallen -- Bitcoin steigt -- Netflix-Ausblick enttäuscht -- Manycore, ITM Power, Mercedes im Fokus
WACKER CHEMIE hebt Umsatzprognose für 2026 an. Rüstungsaktien im Aufwind. Aktien von SAP, IONOS, TeamViewer gefragt: Rekordjagd der US-Tech-Werte beflügelt. Alstom stürzt wegen enttäuschendem Ausblick ab. Delivery Hero-Aktie zieht kräftig an: Prosus senkt Anteil - Verkauf an Uber. Microsoft-Aktie zündet den Turbo. Höhenflug von Allbirds-Aktie flaut etwas ab. Quantenaktien geht die Puste aus.
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