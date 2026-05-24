NVIDIA-Bilanz wirkt weiter

Die Euphorie rund um Künstliche Intelligenz hat den japanischen Aktienmarkt auch zu Beginn der neuen Woche fest im Griff.

• Japans KI-Aktien seit NVIDIA-Bilanz im Steigflug

• SoftBank und Halbleiterfirmen profitieren weiter von globaler Tech-Euphorie

• Hoffnung auf weiter steigende KI-Investitionen



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Nachdem es bereits in der vergangenen Woche für zahlreiche japanische Tech-Aktien kräftig nach oben ging, setzt sich die Aufwärtsbewegung auch am ersten Handelstag der neuen Woche weiter fort. Besonders Halbleiter- und Technologiewerte stehen weiterhin im Fokus internationaler Investoren: An der Börse in Tokio verteuerten sich die Aktien des Chiptest-Spezialisten Advantest am Montag schließlich um 3,39 Prozent auf 27.755 JPY, während Renesas Electronics um 6,26 Prozent auf 4.297 JPY zulegten. Auch Tokyo Electron und Rohm verzeichneten am Montag kräftige Kursaufschläge von 4,72 Prozent auf 52.180 JPY beziehungsweise 9,47 Prozent auf 5.030 JPY. Gefragt sind zudem auch die Papiere der Investment- und Technologieholding SoftBank Group, die letztlich um 4,63 Prozent auf 7.070 JPY steigen. Sie knackten damit ihr altes Allzeithoch, das bei 6.923,8 Yen markiert worden war.

KI-Boom als globaler Kurstreiber

Hinter der Rally steht vor allem die anhaltende Begeisterung der Märkte für Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz. Seit den Rekordzahlen des US-Chipherstellers NVIDIA und den weltweit steigenden Investitionen in Rechenzentren gilt die Halbleiterindustrie als einer der größten Gewinner des KI-Zeitalters. Anleger setzen zunehmend darauf, dass der Bedarf an Hochleistungsprozessoren, Speicherlösungen und spezialisierter Chipfertigung in den kommenden Jahren weiter massiv steigen wird.

Davon profitieren nicht nur die großen US-Konzerne, sondern zunehmend auch asiatische Zulieferer und Technologiefirmen. Besonders japanische Unternehmen gelten dabei als strategisch wichtig, weil sie Schlüsseltechnologien für die globale Chipindustrie liefern. Nach Einschätzung mehrerer Marktbeobachter suchen internationale Investoren derzeit gezielt nach Alternativen zu den bereits hoch bewerteten US-Techwerten und finden diese verstärkt in Japan.

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Advantest und Tokyo Electron im Zentrum der KI-Infrastruktur

Eine Schlüsselrolle nimmt dabei Advantest ein. Das Unternehmen ist weltweit führend bei Testsystemen für Hochleistungschips und arbeitet eng mit großen KI-Chipherstellern zusammen. Steigt die Produktion moderner KI-Prozessoren, wächst automatisch auch der Bedarf an hochpräzisen Testverfahren. Genau deshalb gilt Advantest inzwischen als indirekter Profiteur des weltweiten KI-Booms.

Ähnlich verhält es sich bei Tokyo Electron. Der Konzern liefert Maschinen und Produktionsanlagen für die Halbleiterfertigung und profitiert damit von jedem Ausbau neuer Chipfabriken. Branchenanalysten sprechen hier häufig von den sogenannten "Pick-and-Shovel"-Unternehmen - also Firmen, die nicht selbst KI entwickeln, aber die technologische Infrastruktur dafür bereitstellen. Gerade diese Unternehmen gelten an den Finanzmärkten derzeit als besonders attraktiv, weil sie vom langfristigen Investitionszyklus der Branche profitieren.

SoftBank setzt auf die Zukunft der KI

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht zudem die SoftBank Group. Die Holding des japanischen Investors Masayoshi Son wird von vielen Anlegern inzwischen als eine Art KI-Beteiligungsgesellschaft wahrgenommen. Hintergrund sind die engen Verbindungen zu wichtigen Zukunftsunternehmen wie Arm Holdings sowie die Beteiligungen im Umfeld von OpenAI und anderer KI-Initiativen. Nach positiven Nachrichten aus dem US-Technologiesektor greifen Investoren daher häufig auch bei SoftBank-Aktien zu.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net