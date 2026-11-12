Nvidia-Chef geht nach Affäre

12.11.26 15:02 Uhr

SANTA CLARA (dpa-AFX) - NVIDIA -Chef Jensen Huang gibt nach seiner Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin seinen Posten auf. Das teilte der US-Konzern am Donnerstag mit./so/DP/jha

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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