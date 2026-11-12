Nvidia-Chef geht nach Affäre
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SANTA CLARA (dpa-AFX) - NVIDIA-Chef Jensen Huang gibt nach seiner Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin seinen Posten auf. Das teilte der US-Konzern am Donnerstag mit./so/DP/jha
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