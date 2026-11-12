DAX 26.715 +0,2%ESt50 6.387 -0,1%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,47 -3,4%Nas 25.278 -0,7%Bitcoin 64.508 -3,2%Euro 1,1072 -0,2%Öl 93,7 +1,0%Gold 3.860 -3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Nvidia-Chef geht nach Affäre

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
144.44 EUR -12.08 EUR -7.72 %
Charts | News | Analysen

SANTA CLARA (dpa-AFX) - NVIDIA-Chef Jensen Huang gibt nach seiner Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin seinen Posten auf. Das teilte der US-Konzern am Donnerstag mit./so/DP/jha

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15:36 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:41 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
13:21 NVIDIA Kaufen DZ BANK
08:01 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research
09.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.