Erst der Kurssturz jetzt ein spektakuläres Comeback NVIDIA hat am Montag dem 23 November 2026 die sofortige Rückkehr von Unternehmensgründer Jensen Huang an die Konzernspitze bekannt gegeben Die Aktie legte im frühen US Handel zeitweise rund 30 Prozent zu Doch während Anleger die überraschende Kehrtwende feiern bleiben Fragen zur Rechnungslegung zur Finanzierung des KI Booms und zur künftigen Bewertung des Chipgiganten offen

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Erst der Kurssturz, jetzt ein spektakuläres Comeback: NVIDIA hat am Montag, dem 23. November 2026, die sofortige Rückkehr von Unternehmensgründer Jensen Huang an die Konzernspitze bekannt gegeben. Die Aktie legte im frühen US-Handel zeitweise rund 30 Prozent zu. Doch während Anleger die überraschende Kehrtwende feiern, bleiben Fragen zur Rechnungslegung, zur Finanzierung des KI-Booms und zur künftigen Bewertung des Chipgiganten offen.

Die Ereignisse treffen NVIDIA in einer außergewöhnlichen Phase. Erst wenige Tage zuvor hatte der Konzern ein Umsatzwachstum von 103 Prozent und einen Quartalsgewinn von 65,3 Milliarden US-Dollar gemeldet. Trotzdem war die Aktie angesichts des Führungswechsels, regulatorischer Risiken und wachsender Zweifel an den enormen KI-Investitionen massiv unter Druck geraten. Ist die heutige Kursexplosion der Beginn einer nachhaltigen Trendwende – oder lediglich eine heftige Gegenbewegung?

Jensen Huang zurück als CEO: eine überraschende Kehrtwende

Nach seinem Rücktritt Mitte November ist Jensen Huang wieder Präsident, Vorstandschef und Mitglied des Verwaltungsrats von NVIDIA. Noch in der vergangenen Woche hatte das Unternehmen eine Rückkehr ausgeschlossen. Nun vollzieht der Konzern einen Kurswechsel, der an der Börse für erhebliche Erleichterung sorgt.

Der Rücktritt stand im Zusammenhang mit öffentlich gewordenen persönlichen Vorwürfen sowie Fragen möglicher nationaler Sicherheitsrisiken. NVIDIA hatte daraufhin eine unabhängige Untersuchung unter Hinzuziehung externer Rechtsberater eingeleitet. Nach Angaben des Unternehmens sieht der Verwaltungsrat nach Rückmeldungen hochrangiger US-Regierungsvertreter in Huangs Wiedereinsetzung kein nationales Sicherheitsrisiko. Die Rückkehr bedeutet jedoch nicht automatisch, dass sämtliche Untersuchungen abgeschlossen sind.

Für Investoren ist das Comeback vor allem ein Signal personeller Kontinuität: Huang gilt als prägende Figur hinter NVIDIAs Aufstieg zum führenden Anbieter von KI-Beschleunigern. Seine Rückkehr kann Vertrauen schaffen. Sie beantwortet allerdings noch nicht die entscheidende Frage, wie belastbar Umsatzqualität, Margen und Wachstumsaussichten langfristig sind.

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Rekordzahlen: 115,8 Milliarden Dollar Umsatz in nur einem Quartal

Operativ liefert NVIDIA weiterhin außergewöhnliche Wachstumsraten. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027, das am 25. Oktober 2026 endete, stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn nach US-Rechnungslegungsstandards (GAAP) legte um 105 Prozent auf 65,3 Milliarden US-Dollar zu.

Der wichtigste Wachstumsmotor bleibt das Rechenzentrumsgeschäft: Hier erzielte NVIDIA 107,6 Milliarden US-Dollar Umsatz, ein Plus von 110 Prozent. Mit der Plattform Vera Rubin will das Unternehmen seine führende Position bei der Infrastruktur für das Training und den Einsatz künstlicher Intelligenz weiter ausbauen.

Kennzahl Q3 GJ 2027 Veränderung zum Vorjahr Konzernumsatz 115,8 Mrd. USD +103 % Rechenzentrumsumsatz 107,6 Mrd. USD +110 % Nettogewinn (GAAP) 65,3 Mrd. USD +105 %

Auch der Ausblick fällt ambitioniert aus: NVIDIA erwartet für das laufende Quartal rund 130 Milliarden US-Dollar Umsatz, mit einer Bandbreite von plus oder minus drei Prozent. Dabei ist zu berücksichtigen, dass dieses Geschäftsquartal eine zusätzliche Woche umfasst. Auffällig ist zugleich die prognostizierte Bruttomarge von 71 bis 72 Prozent, nachdem im abgelaufenen Quartal 74,8 Prozent erreicht wurden. Das starke Umsatzwachstum sollte daher nicht isoliert von der Margenentwicklung betrachtet werden.

SEC-Untersuchung: Was ist über die Bilanzfragen bekannt?

Am 20. November berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen, dass Mitarbeiter der US-Börsenaufsicht SEC mögliche Fragen zur Rechnungslegung von NVIDIA prüfen. Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen einer behördlichen Untersuchung und einem nachgewiesenen Bilanzverstoß: Bislang belegt die Berichterstattung keine Bilanzmanipulation. Umfang, Ergebnis und mögliche Konsequenzen der Prüfung sind offen.

Zusätzlich beschäftigt Investoren die Finanzierung des KI-Ausbaus. NVIDIA und andere Unternehmen der Branche sind über Investitionen, Partnerschaften und Lieferbeziehungen mit Anbietern von Rechenkapazität verflochten. Kritiker fragen, ob solche Finanzierungsstrukturen die nachhaltige Endkundennachfrage und wirtschaftliche Risiken ausreichend transparent machen. Daraus folgt nicht, dass diese Geschäfte unzulässig sind – es zeigt aber, warum Anleger auf Forderungen, Zahlungsströme, Kapitalbindungen und die Offenlegung solcher Beziehungen achten sollten.

Die heutige Rückkehr von Jensen Huang kann die Unsicherheit über die Führung verringern. Die regulatorischen und bilanziellen Fragen verschwinden dadurch jedoch nicht.

Ist die NVIDIA-Aktie nach dem Kurssprung wieder ein Kauf?

Für eine nachhaltige Erholung sprechen die weiterhin hohe Nachfrage nach KI-Rechenleistung, NVIDIAs technologische Stellung und die zuletzt eindrucksvollen Geschäftszahlen. Auch eine größere Klarheit an der Konzernspitze kann die Risikowahrnehmung an der Börse verbessern.

Auf der anderen Seite ist eine Kursbewegung von rund 30 Prozent kein Beweis dafür, dass die Aktie fundamental günstig ist. Nach einem solchen Sprung verändern sich die Bewertungsrelationen erheblich. Entscheidend bleibt, ob die erwarteten Umsätze tatsächlich in langfristig belastbare Gewinne und freie Cashflows münden, wie sich die Margen entwickeln und ob regulatorische Unsicherheiten abgebaut werden können.

Für die kommenden Wochen sollten Anleger vor allem drei Punkte beobachten:

Geschäftsentwicklung: Erreicht NVIDIA seine Umsatzprognose und stabilisieren sich die Margen?

Erreicht NVIDIA seine Umsatzprognose und stabilisieren sich die Margen? Transparenz: Welche neuen Informationen gibt es zur SEC-Prüfung, zu Finanzierungsstrukturen und zu internen Kontrollen?

Welche neuen Informationen gibt es zur SEC-Prüfung, zu Finanzierungsstrukturen und zu internen Kontrollen? Aktienkurs: Kann die Erholung über mehrere Handelstage Bestand haben oder setzen nach der ersten Euphorie Gewinnmitnahmen ein?

Fazit: Das Vertrauen kehrt zurück – die entscheidenden Fragen bleiben

Die Wiedereinsetzung von Jensen Huang ist eine der bemerkenswertesten Wendungen der jüngeren NVIDIA-Unternehmensgeschichte. Der Kurssprung zeigt, wie stark die Börse auf die Person des Gründers und die Aussicht auf Kontinuität setzt. Gleichzeitig verdeutlichen die Rekordzahlen, dass NVIDIA operativ keineswegs in einer klassischen Wachstumskrise steckt.

Für Anleger ist deshalb eine nüchterne Trennung wichtig: Die Führungsfrage, die Qualität der Geschäftszahlen und die Attraktivität der Aktienbewertung sind drei unterschiedliche Themen. Erst wenn sich hier ein überzeugendes Gesamtbild ergibt, lässt sich einschätzen, ob die aktuelle Erholung mehr als eine kurzfristige Gegenbewegung ist.

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Quellen: NVIDIA, Quartalsmitteilung vom 17.11.2026; Reuters, Rückkehr von Jensen Huang vom 23.11.2026; Reuters, Bericht zur SEC-Untersuchung vom 20.11.2026.

Stand der Nachrichtenlage: 23. November 2026. Intraday-Kursbewegungen können sich während des Handelstags erheblich verändern.

Über den Autor

Roland Jegen ist seit über 20 Jahren an der Börse aktiv und seit 2016 als Analyst, Trading-Experte und Autor bei WH SelfInvest tätig. Seine Schwerpunkte sind Aktienanalysen, technische Analyse sowie Futures-Trading. In regelmäßigen Webinaren und Marktanalysen vermittelt er praxisnahes Fachwissen zu Aktien, Indizes, Rohstoffen und Devisen.

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