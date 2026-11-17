NVIDIA reduziert Beteiligung

NVIDIA hat Nokia-Anteile in großem Stil abgegeben, doch trägt das Geschäft des finnischen Konzerns den Rückschlag, oder steht mehr auf dem Spiel?

• Nokia verzeichnete im dritten Quartal ein Umsatzwachstum von 10 %, besonders im KI- und Cloud-Bereich, senkte jedoch die Prognose für den Free-Cashflow, während die meisten Analysten weiterhin positiv auf die Aktie blicken.

• Das Analysehaus Inderes sieht keinen Grund, die bisherigen Nokia-Schätzungen zu ändern, da die Verkäufe eher die Wahrnehmung als die Bilanz belasten und die Zusammenarbeit mit NVIDIA weiterhin besteht.

• NVIDIA verkauft im dritten Quartal mehr als die Hälfte ihrer Nokia-Anteile, was den Aktienkurs kurzfristig belastet, jedoch keine Auswirkungen auf das operative Geschäft oder die AI-Kooperation haben soll.

Der Teilausstieg trifft Nokia mitten in der KI-Debatte

Ein Analysehaus sieht keinen Grund, seine Schätzungen zu ändern

Verliert Nokia mehr als einen Großaktionär?

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Die Nokia-Aktie gibt am Dienstag an der Börse in Helsinki nach und verliert zeitweise 4,69 Prozent auf 6,87 Euro. Auslöser ist die Pflichtmitteilung von NVIDIA, wonach der Chipkonzern seine Beteiligung im dritten Quartal 2026 um 56 Prozent reduziert hat. Für Anleger stellt sich die Frage, ob damit mehr verloren geht als ein Großaktionär.

NVIDIA verkauft mehr als die Hälfte der Nokia-Anteile

NVIDIA hat im dritten Quartal 93,53 Millionen Nokia-Aktien verkauft. Zum 30. September 2026 hielt NVIDIA noch 72,86 Millionen Anteile im Wert von 738,8 Millionen US-Dollar, nach 166,39 Millionen Aktien Ende Juni.

NVIDIA trennte sich nicht nur von Nokia. Der Konzern verkleinerte laut der Meldung auch die Intel-Position um 25 Prozent und die Beteiligung an Synopsys um fast 10 Prozent. Nokia ist damit Teil einer breiteren Umschichtung, nicht ein isolierter Einzelfall. Ein Signal speziell gegen Nokia lässt sich daraus allein nicht ableiten.

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Warum die Beteiligung für Nokia zählt

NVIDIA hatte im Oktober 2025 vereinbart, 1 Milliarde US-Dollar in Nokia zu investieren, und zahlte 6,01 US-Dollar je Aktie für 2,9 Prozent der Anteile. Die Transaktion war an eine Partnerschaft gekoppelt: Nokias 5G- und künftige 6G-Software soll auf NVIDIA-Chips laufen, zudem wollte NVIDIA Nokias optische Technik und Switches für die eigene KI-Infrastruktur prüfen.

Das Analysehaus Inderes erwartet, dass der Verkauf weder das operative Geschäft noch den Auftragsbestand noch die AI-RAN-Zusammenarbeit beeinflusst, und sieht keinen Anlass, die Schätzungen anzupassen. Das Haus hält Gewinnmitnahmen nach dem starken Kursanstieg für eine mögliche Erklärung. Inderes zufolge betrifft die wichtigste Auswirkung das Vertrauen in Nokias AI-RAN-Initiative, zu deren Glaubwürdigkeit NVIDIAs Beteiligung beigetragen hat. Nach dem Verkauf hält NVIDIA noch rund 1,3 Prozent.

Die Zusammenarbeit selbst steht damit nicht infrage, der Kapitalanteil war aber ein sichtbares Gütesiegel. Dessen Schrumpfen trifft eher die Wahrnehmung als die Bilanz.

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Zahlen und Prognose als Kursbelastung

Nokia setzte im dritten Quartal 5,15 Milliarden Euro um, 10 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Unternehmen Ende Oktober mitteilte. Der Umsatz mit KI- und Cloud-Kunden stieg um 123 Prozent. Die vergleichbare operative Marge erreichte 11,7 Prozent. Zugleich senkte Nokia die Prognose für die Free-Cashflow-Conversion 2026 auf 35 bis 55 Prozent des vergleichbaren operativen Ergebnisses, zuvor waren 55 bis 75 Prozent vorgesehen. Die Ziele für das vergleichbare operative Ergebnis von 2,1 bis 2,6 Milliarden Euro blieben unverändert.

Worauf Anleger jetzt schauen

Die Analysten sind mehrheitlich positiv: Der Konsens lautet Buy. Jefferies nannte Anfang November Buy und 13,80 Euro. Die Investitionen der Betreiber sehr großer Cloud- und Rechenzentrums-Infrastrukturen seien für die Unternehmen der Halbleiterbranche der wichtigste Faktor, schrieb Janardan Menon dabei in einer Branchenstudie.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.net

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