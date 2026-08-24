DAX 26.295 +0,7%ESt50 6.475 +0,4%MSCI World 4.958 -0,2%Top 10 Crypto 10,26 -0,9%Nas 25.980 -0,8%Bitcoin 67.765 +0,2%Euro 1,1666 +0,0%Öl 89,3 -3,2%Gold 4.628 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
NVIDIA-Rivale

AMD-Aktie legt zu: BMO startet Coverage und gibt Mega-Kursziel aus

AMD-Aktie legt zu: BMO startet Coverage und gibt Mega-Kursziel aus

Ein neues Analystenhaus wagt sich mit einer Bewertung an die AMD-Aktie heran und rückt dabei ein Rack-System namens Helios in den Mittelpunkt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
403.70 EUR 11.65 EUR 2.97 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
180.88 EUR 2.06 EUR 1.15 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

  • Neue Wall Street-Stimme setzt auf AMDs Wandel zum KI-Infrastrukturanbieter
  • Rack-System Helios gilt als Antwort auf NVIDIAs etabliertes NVL72-System
  • Bekannte KI-Konzerne tauchen in der Kundenliste des neuen Systems auf
Werbung

BMO Capital Markets hat die Coverage der AMD-Aktie kürzlich mit einem Outperform-Rating und einem Kursziel von 550 US-Dollar aufgenommen, berichtet Investing.com. Gemessen am letzten Schlusskurs bei 456,75 US-Dollar entspricht dies einem Aufwärtspotenzial von mehr als 20 Prozent.

Am Dienstag gewinnt die AMD-Aktie an der NASDAQ zeitweise 3,33 Prozent auf 471,94 US-Dollar.

Analyst Harsh Kumar begründet seine Einschätzung mit dem Wandel des Chipherstellers vom reinen Prozessoranbieter zu einem umfassenden Anbieter von KI-Infrastruktur. Im Zentrum der These steht die Rack-Scale-Plattform Helios, deren erste Auslieferungen für September vorgesehen sind.

Werbung

Helios als Kernargument der BMO-These

Kumar sieht in AMD nicht mehr nur einen Zulieferer einzelner Komponenten. Das Unternehmen verfüge inzwischen über ein Portfolio aus GPUs, CPUs, DPUs und kompletten Rack-Systemen, das den Anspruch auf einen umfassenderen Marktanteil im Bereich KI-Infrastruktur untermauere. Als engsten Konkurrenten zu NVIDIAs NVL72-System stuft Kumar die Plattform Helios ein. Das System baut auf Technologie der Übernahme von ZT Systems auf und gilt als direkter Herausforderer etablierter NVIDIA-Lösungen.

Laut Kumar hat AMD bereits mehrere Design-Wins für Helios gesichert, darunter Vereinbarungen mit OpenAI, Meta Platforms und Anthropic. BMO Capital ordnet diese Kundenbeziehungen als mögliche zusätzliche Umsatzquelle im Bereich KI-Infrastruktur ein, sobald die Implementierungen bei den Kunden zunehmen.

Wachstum im Rechenzentrumsgeschäft stützt die Erwartungen

Die operative Entwicklung liefert zusätzlichen Rückenwind für die These: Im zweiten Quartal 2026 stieg der Konzernumsatz um 50 Prozent auf 11,5 Milliarden US-Dollar, während das Rechenzentrumsgeschäft um 107 Prozent auf 6,7 Milliarden US-Dollar zulegte und damit 58 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachte. Für das dritte Quartal 2026 stellt AMD einen Umsatz von rund 13 Milliarden US-Dollar in Aussicht, ein Plus von 41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. CEO Lisa Su verwies darauf, dass sich die Nachfrage in Rechenzentren zunehmend in Richtung Inferenz-Anwendungen verschiebe, was das Verhältnis von CPUs zu GPUs in KI-Knoten langfristig zugunsten einer ausgewogeneren Architektur verändern könnte.

Werbung

AMD-Aktie: Wie sich BMO ins Analystenbild einfügt

Mit einem Kursziel von 550 US-Dollar reiht sich BMO Capital in ein insgesamt positives, aber uneinheitliches Analystenfeld ein. UBS bewertete die Aktie Anfang August mit Buy und einem Kursziel von 730 US-Dollar, Bernstein Research und Jefferies Financial Group kommen mit Outperform beziehungsweise Buy jeweils auf 650 US-Dollar. JPMorgan und Royal Bank of Canada positionieren sich zurückhaltender mit Neutral beziehungsweise Sector Perform und Kurszielen von 550 beziehungsweise 540 US-Dollar.

Die ersten angekündigten Auslieferungen von Helios sind für September vorgesehen. Zusätzliche Impulse für den gesamten Sektor könnte das NVIDIA-Quartalsergebnis liefern, das morgen Abend nach US-Börsenschluss veröffentlicht wird.

Martina Köhler, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com, Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
20.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.