AMD-Aktie legt zu: BMO startet Coverage und gibt Mega-Kursziel aus
Ein neues Analystenhaus wagt sich mit einer Bewertung an die AMD-Aktie heran und rückt dabei ein Rack-System namens Helios in den Mittelpunkt.
Werte in diesem Artikel
- Neue Wall Street-Stimme setzt auf AMDs Wandel zum KI-Infrastrukturanbieter
- Rack-System Helios gilt als Antwort auf NVIDIAs etabliertes NVL72-System
- Bekannte KI-Konzerne tauchen in der Kundenliste des neuen Systems auf
BMO Capital Markets hat die Coverage der AMD-Aktie kürzlich mit einem Outperform-Rating und einem Kursziel von 550 US-Dollar aufgenommen, berichtet Investing.com. Gemessen am letzten Schlusskurs bei 456,75 US-Dollar entspricht dies einem Aufwärtspotenzial von mehr als 20 Prozent.
Am Dienstag gewinnt die AMD-Aktie an der NASDAQ zeitweise 3,33 Prozent auf 471,94 US-Dollar.
Analyst Harsh Kumar begründet seine Einschätzung mit dem Wandel des Chipherstellers vom reinen Prozessoranbieter zu einem umfassenden Anbieter von KI-Infrastruktur. Im Zentrum der These steht die Rack-Scale-Plattform Helios, deren erste Auslieferungen für September vorgesehen sind.
Helios als Kernargument der BMO-These
Kumar sieht in AMD nicht mehr nur einen Zulieferer einzelner Komponenten. Das Unternehmen verfüge inzwischen über ein Portfolio aus GPUs, CPUs, DPUs und kompletten Rack-Systemen, das den Anspruch auf einen umfassenderen Marktanteil im Bereich KI-Infrastruktur untermauere. Als engsten Konkurrenten zu NVIDIAs NVL72-System stuft Kumar die Plattform Helios ein. Das System baut auf Technologie der Übernahme von ZT Systems auf und gilt als direkter Herausforderer etablierter NVIDIA-Lösungen.
Laut Kumar hat AMD bereits mehrere Design-Wins für Helios gesichert, darunter Vereinbarungen mit OpenAI, Meta Platforms und Anthropic. BMO Capital ordnet diese Kundenbeziehungen als mögliche zusätzliche Umsatzquelle im Bereich KI-Infrastruktur ein, sobald die Implementierungen bei den Kunden zunehmen.
Wachstum im Rechenzentrumsgeschäft stützt die Erwartungen
Die operative Entwicklung liefert zusätzlichen Rückenwind für die These: Im zweiten Quartal 2026 stieg der Konzernumsatz um 50 Prozent auf 11,5 Milliarden US-Dollar, während das Rechenzentrumsgeschäft um 107 Prozent auf 6,7 Milliarden US-Dollar zulegte und damit 58 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachte. Für das dritte Quartal 2026 stellt AMD einen Umsatz von rund 13 Milliarden US-Dollar in Aussicht, ein Plus von 41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. CEO Lisa Su verwies darauf, dass sich die Nachfrage in Rechenzentren zunehmend in Richtung Inferenz-Anwendungen verschiebe, was das Verhältnis von CPUs zu GPUs in KI-Knoten langfristig zugunsten einer ausgewogeneren Architektur verändern könnte.
AMD-Aktie: Wie sich BMO ins Analystenbild einfügt
Mit einem Kursziel von 550 US-Dollar reiht sich BMO Capital in ein insgesamt positives, aber uneinheitliches Analystenfeld ein. UBS bewertete die Aktie Anfang August mit Buy und einem Kursziel von 730 US-Dollar, Bernstein Research und Jefferies Financial Group kommen mit Outperform beziehungsweise Buy jeweils auf 650 US-Dollar. JPMorgan und Royal Bank of Canada positionieren sich zurückhaltender mit Neutral beziehungsweise Sector Perform und Kurszielen von 550 beziehungsweise 540 US-Dollar.
Die ersten angekündigten Auslieferungen von Helios sind für September vorgesehen. Zusätzliche Impulse für den gesamten Sektor könnte das NVIDIA-Quartalsergebnis liefern, das morgen Abend nach US-Börsenschluss veröffentlicht wird.
Martina Köhler, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
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