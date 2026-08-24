AMD-Aktie legt zu: BMO startet Coverage und gibt Mega-Kursziel aus

NVIDIA-Rivale

25.08.26 14:18 Uhr

Ein neues Analystenhaus wagt sich mit einer Bewertung an die AMD-Aktie heran und rückt dabei ein Rack-System namens Helios in den Mittelpunkt.

• Analysten bewerten AMD unterschiedlich, mit Kurszielen zwischen 540 und 730 US-Dollar; die ersten Helios-Auslieferungen sind für September geplant, wobei Nvidia-Quartalsergebnisse zusätzliche Impulse liefern könnten.

• AMD hat bereits mehrere Design-Wins für Helios, darunter mit OpenAI, Meta und Anthropic, was das Wachstum im KI- und Rechenzentrumsgeschäft stärkt.

• BMO Capital Markets hebt AMDs Wandel zum KI-Infrastrukturanbieter hervor, insbesondere mit der Rack-Scale-Plattform Helios, die als direkter Konkurrent zu NVIDIAs NVL72-System gilt.

Neue Wall Street-Stimme setzt auf AMDs Wandel zum KI-Infrastrukturanbieter

Rack-System Helios gilt als Antwort auf NVIDIAs etabliertes NVL72-System

Bekannte KI-Konzerne tauchen in der Kundenliste des neuen Systems auf

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BMO Capital Markets hat die Coverage der AMD-Aktie kürzlich mit einem Outperform-Rating und einem Kursziel von 550 US-Dollar aufgenommen, berichtet Investing.com. Gemessen am letzten Schlusskurs bei 456,75 US-Dollar entspricht dies einem Aufwärtspotenzial von mehr als 20 Prozent.

Am Dienstag gewinnt die AMD-Aktie an der NASDAQ zeitweise 3,33 Prozent auf 471,94 US-Dollar.

Analyst Harsh Kumar begründet seine Einschätzung mit dem Wandel des Chipherstellers vom reinen Prozessoranbieter zu einem umfassenden Anbieter von KI-Infrastruktur. Im Zentrum der These steht die Rack-Scale-Plattform Helios, deren erste Auslieferungen für September vorgesehen sind.

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Helios als Kernargument der BMO-These

Kumar sieht in AMD nicht mehr nur einen Zulieferer einzelner Komponenten. Das Unternehmen verfüge inzwischen über ein Portfolio aus GPUs, CPUs, DPUs und kompletten Rack-Systemen, das den Anspruch auf einen umfassenderen Marktanteil im Bereich KI-Infrastruktur untermauere. Als engsten Konkurrenten zu NVIDIAs NVL72-System stuft Kumar die Plattform Helios ein. Das System baut auf Technologie der Übernahme von ZT Systems auf und gilt als direkter Herausforderer etablierter NVIDIA-Lösungen.

Laut Kumar hat AMD bereits mehrere Design-Wins für Helios gesichert, darunter Vereinbarungen mit OpenAI, Meta Platforms und Anthropic. BMO Capital ordnet diese Kundenbeziehungen als mögliche zusätzliche Umsatzquelle im Bereich KI-Infrastruktur ein, sobald die Implementierungen bei den Kunden zunehmen.

Wachstum im Rechenzentrumsgeschäft stützt die Erwartungen

Die operative Entwicklung liefert zusätzlichen Rückenwind für die These: Im zweiten Quartal 2026 stieg der Konzernumsatz um 50 Prozent auf 11,5 Milliarden US-Dollar, während das Rechenzentrumsgeschäft um 107 Prozent auf 6,7 Milliarden US-Dollar zulegte und damit 58 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachte. Für das dritte Quartal 2026 stellt AMD einen Umsatz von rund 13 Milliarden US-Dollar in Aussicht, ein Plus von 41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. CEO Lisa Su verwies darauf, dass sich die Nachfrage in Rechenzentren zunehmend in Richtung Inferenz-Anwendungen verschiebe, was das Verhältnis von CPUs zu GPUs in KI-Knoten langfristig zugunsten einer ausgewogeneren Architektur verändern könnte.

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AMD-Aktie: Wie sich BMO ins Analystenbild einfügt

Mit einem Kursziel von 550 US-Dollar reiht sich BMO Capital in ein insgesamt positives, aber uneinheitliches Analystenfeld ein. UBS bewertete die Aktie Anfang August mit Buy und einem Kursziel von 730 US-Dollar, Bernstein Research und Jefferies Financial Group kommen mit Outperform beziehungsweise Buy jeweils auf 650 US-Dollar. JPMorgan und Royal Bank of Canada positionieren sich zurückhaltender mit Neutral beziehungsweise Sector Perform und Kurszielen von 550 beziehungsweise 540 US-Dollar.

Die ersten angekündigten Auslieferungen von Helios sind für September vorgesehen. Zusätzliche Impulse für den gesamten Sektor könnte das NVIDIA-Quartalsergebnis liefern, das morgen Abend nach US-Börsenschluss veröffentlicht wird.

Martina Köhler, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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