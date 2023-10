Nvidia’s Siegeszug

von Nkosilathi Dube, Trive Financial Marktanalyst

Die Nvidia Corporation (ISIN: US67066G1040), ein Riese in der Halbleiterindustrie, katapultierte sich mit einer hervorragenden Performance im Jahr 2023 in die Kategorie der Marktkapitalisierung von über 100 Mrd. USD. In diesem Jahr erlebte die Nvidia-Aktie einen kometenhaften Aufstieg und erzielte eine Rendite von über 200 %, angetrieben durch die seismische Welle der Einführung von Künstlicher Intelligenz (KI), die die globalen Industrien verändert hat.

Während die KI-Technologie ihren rasanten Aufstieg fortsetzt, steht Nvidia als wichtiger Wegbereiter an vorderster Front, und seine Aktie spiegelt diese Fähigkeit wider. Allein im laufenden Quartal ist die Aktie um 5,20 % gestiegen und ist damit auf dem besten Weg, das fünfte Quartal in Folge positiv abzuschließen.

Der wahre Beweis für das außergewöhnliche Wachstum von Nvidia ist der Gewinn im zweiten Quartal, der die Erwartungen übertraf und die Schätzungen um beeindruckende 29,69 % übertraf, um bei einem robusten Umsatz von 13,51 Mrd. USD einen bemerkenswerten Gewinn von 2,70 USD pro Aktie zu erzielen. Diese herausragende Leistung übertraf die Schätzungen und die Ergebnisse des zweiten Quartals des Vorjahres um ein Vielfaches und unterstreicht den ungebrochenen Wachstumskurs des Unternehmens.

Die Erfolgsgeschichte von Nvidia ist untrennbar mit der weit verbreiteten Einführung von KI in verschiedenen Branchen verbunden. Tech-Giganten wie Alphabet Inc., Amazon.com Inc. und Meta Platforms Inc. haben die KI-Infrastruktur von Nvidia übernommen. Dies unterstreicht die zentrale Rolle des Unternehmens bei der Entwicklung von Accelerated Computing und generativer KI, die die Geschäftswelt neu definieren wird. Dies ist ein überzeugender Beweis für die Widerstandsfähigkeit und Dominanz von Nvidia in einer transformativen Ära technologiegetriebenen Wachstums.

Technische Analyse

Die Aktie von Nvidia ist auf ein Allzeithoch von 502,16 USD gestiegen. Dieser Anstieg wird durch eine überzeugende Kombination technischer Indikatoren untermauert: eine bemerkenswerte Kurslücke nach oben, ein aufsteigendes Kanalmuster und ein kontinuierlicher Handel über dem gleitenden 100-Tage-Durchschnitt. Die 502,16 USD-Marke ist zu einem kritischen Widerstand geworden, der nach der jüngsten Trendwende einen Rückschlag auslöste.

Ein wichtiges Unterstützungsniveau bei 409,80 USD pro Aktie fällt mit der unteren Grenze des aufsteigenden Kanalmusters und dem gleitenden 100-Tage-Durchschnitt zusammen. Dieses Niveau erwies sich als entscheidend für die Erholung nach dem Ausverkauf und führte den Aktienkurs auf halbem Weg zu dem bedeutenden Widerstand, der sich aus den Fibonacci-Retracement-Levels ergibt.

Optimistisch eingestellte Investoren werden wahrscheinlich ein wachsames Auge darauf haben, ob die 502,16 USD-Marke durchbrochen wird, was durch die vorherrschende Aufwärtsdynamik unterstützt wird. Sollte sich die 50%-Marke jedoch als mächtiger Zwischenwiderstand erweisen, könnte ein Umkehrszenario eintreten, das die Aktie möglicherweise auf die zuverlässige Unterstützung bei 409,80 USD zurückfallen lässt. Dies könnte Schnäppchenjäger auf den Plan rufen, sollte sich die Marktstimmung zu ihren Gunsten ändern.

Fundamentalanalyse

Die jüngsten Finanzergebnisse der Nvidia Corporation erzählen die Geschichte eines technologischen Triumphs. Die Nachfrage nach den Chips von Nvidia, die durch den wachsenden Bedarf an KI-Systemen mit fortgeschrittenen Sprachfähigkeiten angetrieben wird, hat ein noch nie dagewesenes Niveau erreicht. Dieser Nachfrageschub hat ein weltweites Publikum in seinen Bann gezogen, von KI-Start-ups bis hin zu Branchenriesen wie Microsoft, die alle eifrig die hochmodernen Chips von Nvidia einsetzen. Auch der chinesische Markt hat sich schnell bewegt, um diese Chips vor möglichen US-Exportbeschränkungen zu schützen.

Mit einem bemerkenswerten Anstieg der Lagerbestände um 53 % auf 11,15 Mrd. USD im letzten Quartal hat sich das Unternehmen strategisch positioniert, um die steigende Nachfrage nach seinen Chips für Rechenzentren zu decken – ein entscheidender Faktor für seinen Erfolg. Und was für ein Erfolg: Nvidia erzielte einen Rekordumsatz von 13,51 Mrd. USD, was einer Steigerung von 88 % gegenüber dem Vorquartal und einer Verdoppelung (101 %) gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Quelle: Trive – Factset, Nkosilathi Dube

Der rasante Aufstieg von Nvidia ist vor allem auf das starke Rechenzentrumsgeschäft zurückzuführen, das die Grundlage für die außergewöhnliche Leistung des Unternehmens bildet. Der Umsatz in diesem Segment stieg auf erstaunliche 10,32 Mrd. USD, was einem außerordentlichen Anstieg von 141 % gegenüber dem Vorquartal und einem beeindruckenden Anstieg von 171 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Nvidias A100 und H100 KI-Chips, die für die Entwicklung und den Betrieb von KI-Anwendungen wie ChatGPT von entscheidender Bedeutung sind, haben sich als Dreh- und Angelpunkt dieser herausragenden Leistung erwiesen.

Die Erfolgsgeschichte von Nvidia ist jedoch mehrdimensional. Der einstige Hauptumsatzträger, das Gaming-Segment, verzeichnete ein bemerkenswertes Umsatzwachstum von 22 % im Vergleich zum Vorjahr und übertraf mit 2,49 Mrd. USD die Erwartungen. Diese signifikante Verschiebung in der Umsatzverteilung unterstreicht die Diversifizierung und den breiteren Markteinfluss von Nvidia.

Quelle: Trive – Nvidia Corporation, Nkosilathi Dube

Bemerkenswert ist, dass sich dieser Aufwärtstrend nicht nur auf die Umsatzzahlen beschränkt. Das Betriebsergebnis und der Nettogewinn für das Quartal stiegen auf 6,8 Mrd. bzw. 6,19 Mrd. USD. Dies entspricht einer Steigerung von 1263 % bzw. 843 % im Vergleich zum Vorjahresquartal. Die Bruttomarge des Unternehmens erreichte beeindruckende 70,1 % und übertraf damit den Vorjahreswert um bemerkenswerte 26,6 %-Punkte, was sowohl den robusten Umsatz als auch die verbesserte Rentabilität widerspiegelt. Die Finanzkennzahlen erzählen eine Geschichte von exponentiellem Wachstum.

Quelle: Trive – Nvidia Corporation, Nkosilathi Dube

Nvidia blickt optimistisch in die Zukunft. Der Ausblick für das dritte Quartal zeichnet ein optimistisches Bild und prognostiziert einen Umsatz von 16,00 Mrd. USD, was einen deutlichen Sprung gegenüber der Prognose von Refinitiv von 12,61 Mrd. USD darstellt. Die Bruttomargen werden voraussichtlich bei 71,5 % liegen, was das Engagement des Unternehmens für eine nachhaltige Rentabilität unterstreicht.

Nvidia sticht unter den US-Chipherstellern hervor und weist mit einer EBIT-Marge von 33,04 % und einer Nettogewinnmarge von 31,60 % eine beeindruckende Rentabilität auf. Nur Broadcom Inc schneidet noch etwas besser ab. Nvidias steigende Nachfrage nach Prozessoren hat zu einem bemerkenswerten Anstieg der Rentabilität im Laufe des Jahres 2023 geführt. Mit einem beispiellosen jährlichen Wachstum scheint die Wahrscheinlichkeit, dass Nvidia der profitabelste US-Chiphersteller wird, immer plausibler.

Quelle: Trive – Koyfin, Nkosilathi Dube

Nvidia ist auf dem besten Weg, seine Eigenkapitalrendite zu verbessern und zeigt im Vergleich zu den US-Chipherstellern einen deutlichen Aufwärtstrend. Da die Rentabilität aufgrund der beispiellosen Nachfrage nach Chips in die Höhe schnellt, ist das Unternehmen gut positioniert, um seine Eigenkapitalrendite weiter zu steigern. Das Engagement von Nvidia für seine Aktionäre zeigt sich daran, dass das Unternehmen im zweiten Quartal 3,38 Mrd. USD in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an seine Aktionäre zurückgegeben hat. Mit 3,95 Mrd. USD, die noch für Aktienrückkäufe vorgesehen sind, und einer kürzlich erteilten Genehmigung für weitere 25 Mrd. USD unterstreicht der strategische Ansatz des Unternehmens bei der Kapitalallokation sein Vertrauen in den Erhalt des Shareholder-Value.

Quelle: Trive – Koyfin, Nkosilathi Dube

Nach Diskontierung der zukünftigen Cashflows ergibt sich ein fairer Wert von 529,23 USD pro Aktie.

Zusammenfassung

In dieser Ära transformativer Technologien hat die Dominanz von Nvidia bei KI-Chips das Unternehmen in eine führende Position in der Branche katapultiert. Die Verschmelzung von technologischer Innovation, globaler Nachfrage und einer soliden Finanzstrategie hat Nvidia als Eckpfeiler der Technologielandschaft gefestigt und verspricht eine Zukunft, in der KI und Computer nahtlos zusammenwachsen, um Branchen neu zu definieren und Volkswirtschaften neu zu gestalten.

Quellen: Nvidia Corporation, Reuters, CNBC, TradingView, Koyfin

