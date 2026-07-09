Neue Mega-Chance für NVIDIA-Aktie? SpaceX setzt im Weltall auf Vera-Rubin-Chips
SpaceX will sein KI-Rechenzentrum-Geschäft künftig ausschließlich mit NVIDIA-Hardware aufbauen, ein erster Satellit soll 2027 starten.
Werte in diesem Artikel
- SpaceX und NVIDIA kündigten den Satelliten Starmind AI1 an
- SpaceX setzt im KI-Rechenzentrum-Geschäft künftig exklusiv auf NVIDIA
- Konkurrent AMD von Musks Exklusivitätsankündigung belastet
NVIDIA und SpaceX wollen gemeinsam ein orbitales KI-Rechenzentrum aufbauen. Nach der Ankündigung des Satelliten Starmind AI1 erklärte SpaceX-Chef Elon Musk in der Telefonkonferenz zu den Q2-Ergebnisse am Mittwoch, sein Unternehmen werde sein KI-Rechenzentrum-Geschäft künftig ausschließlich mit NVIDIA-Hardware betreiben. Die Aktie des Grafikchip-Herstellers NVIDIA rückte damit erneut ins Zentrum der Debatte um Rechenleistung im All. Im NASDAQ-Handel notiert die NVIDIA-Aktie am Donnerstag 0,10 Prozent tiefer bei 218,99 US-Dollar, nachdem sie den Handel am Vortag 3,43 Prozent stärker beendet hatte.
Starmind AI1: Erster Satellit soll 2027 starten
SpaceX kündigte zudem über seine Plattform X an, gemeinsam mit NVIDIA die sogenannte Compute Payload des ersten Satelliten für das geplante orbitale KI-Netzwerk zu entwickeln. Jeder Satellit soll demnach NVIDIA-Rubin-Grafikprozessoren und Vera-Recheneinheiten für Rechenzentrums-taugliche Berechnungen im Weltraum enthalten. Musk kündigte an, der Start des ersten Starmind-Satelliten stehe für 2027 an. NVIDIA bestätigte die Kooperation bislang nicht in einer eigenen Mitteilung und machte keine Angaben zum Umfang seines Beitrags.
SpaceX is partnering with @Nvidia to design the Starmind AI1 satellite compute payload.Werbung
Each of the Starmind satellites will include NVIDIA Rubin GPUs and Vera CPUs for datacenter class space compute ? https://t.co/4MOQv0DvTQ pic.twitter.com/rC7UBAznAO - SpaceX (@SpaceX) August 4, 2026
Das Vorhaben ist Teil einer größeren Strategie: SpaceX hatte bereits im Januar 2026 bei der US-Regulierungsbehörde FCC eine Genehmigung für den Start von bis zu einer Million Satelliten für KI-Zentren im All beantragt. Wissenschaftler äußerten dazu Bedenken wegen möglicher Umweltrisiken wie Lichtverschmutzung und zunehmendem Weltraummüll.
NVIDIA-Exklusivität setzt AMD unter Druck
Auf der Telefonkonferenz zu den SpaceX-Quartalszahlen erklärte Musk, die Vera-Rubin-Architektur sei nach seiner Einschätzung derzeit führend in der Leistungsfähigkeit für diesen Anwendungsfall. "Wir halten sie für den besten KI-Computer, und wir schätzen unsere enge Zusammenarbeit und Partnerschaft mit NVIDIA auf vielen Ebenen sehr. Daher setzen wir exklusiv auf NVIDIA", so Musk.
Zusätzlich teilte er mit, SpaceX werde im kommenden Jahr einen sehr bedeutenden Anteil der NVIDIA-Grafikprozessoren erhalten. Noch im Mai 2026 hatte Musk erklärt, SpaceX werde sowohl auf Prozessoren von AMD als auch von NVIDIA setzen. Die Kehrtwende sorgte für Diskussionen um die Wettbewerbsposition von AMD im KI-Rechenzentrumsgeschäft.
Bereits im März 2026 hatte NVIDIA auf seiner GTC-Konferenz eine eigene Rechenplattform für den Einsatz im Orbit vorgestellt. NVIDIA-Chef Jensen Huang verwies dabei auf technische Hürden bei der Kühlung im Weltraum, da dort keine Konvektion, sondern nur Strahlung zur Wärmeabgabe zur Verfügung stehe. Energieberater von Wood Mackenzie kalkulierten für ein Rechenzentrum mit einem Gigawatt Leistung im Orbit Gesamtkosten von rund 170 Milliarden US-Dollar, etwa das Dreifache einer vergleichbaren Anlage auf der Erde.
Ob und wann NVIDIA sich offiziell zum Umfang seiner Beteiligung am Starmind-Projekt äußert, bleibt offen.
Bettina Schneider, Julia Walter, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
Anzeige: Depot bei finanzen.net zero eröffnen und NVIDIA-Aktie ab 0 Euro Ordergebühr handeln.
Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com, Konstantin Savusia / Shutterstock.com
Aktuelle SpaceX Aktie News
SpaceX Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SpaceX nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|05.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG