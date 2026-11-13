Nvidia stürzt ab – Nasdaq unter Druck! So tradest du die extreme Volatilität LIVE

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nvidia unter Druck, der Nasdaq 100 rutscht ab – doch genau diese extreme Volatilität eröffnet neue Trading-Chancen! Nach einem deutlichen Kursrückgang bei Nvidia und neuen politischen Schlagzeilen geraten die US-Technologiewerte erneut unter Druck. Im Trader’s Circle analysieren wir, warum das KI-Schwergewicht Nvidia einen so großen Einfluss auf den Nasdaq hat, welche Kursmarken jetzt entscheidend sind und wie Trader selbst in turbulenten Marktphasen gezielt Long- und Short-Chancen erkennen können.

Fast 8 % Kursverlust bei Nvidia – und rechnerisch rund 158 Punkte Belastung für den Nasdaq 100! Anhand der Indexgewichtung zeigen wir, wie stark einzelne Schwergewichte den Gesamtmarkt bewegen können. Gleichzeitig werfen wir einen Blick auf die charttechnische Situation der Nvidia-Aktie, die wichtigen Unterstützungszonen zwischen 152 und 170 US-Dollar und die möglichen Szenarien vor den anstehenden Quartalszahlen. Droht eine weitere Korrektur oder ist bereits zu viel Negatives eingepreist?

Besonders spannend: Live-Trading im Nasdaq-Future mit konkreten Einstiegen, Stopps und Gewinnmitnahmen! Im 1-Minuten- und 5-Minuten-Chart zeigen wir, wie sich Unterstützungen und Widerstände für kurzfristige Trades nutzen lassen. Dabei geht es um Limit-Orders, V-Reversals, Außenkerzen, steigende Tiefs und den gezielten Einstieg in laufende Kursbewegungen. Anhand mehrerer Trades wird deutlich, warum es häufig sinnvoller ist, kleinere Gewinne konsequent mitzunehmen, statt auf den ganz großen Ausbruch zu hoffen.

Wie bleibt man nach Verlusten diszipliniert – und warum kann ein ständiger Wechsel zwischen Long und Short gefährlich werden? Anhand echter Trading-Beispiele aus einer turbulenten Nasdaq-Sitzung zeigen wir, wie sich Verlustserien entwickeln, warum eine klare Handelsstrategie entscheidend ist und welche Rolle Positionsgröße, Stop-Loss und Risikomanagement spielen. Dazu gibt es praktische Tipps zum Scalping, zum Unterschied zwischen Limit- und Stop-Orders sowie zum Umgang mit plötzlich auftretenden Nachrichten und extremer Volatilität.

Nächster Trader´s Circle dann am Donnerstag. Melde Dich gern hierzu an:

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